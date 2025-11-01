Mi cuenta

Diario de Ferrol

Corcubión

Rescatan a tres tripulantes tras el vuelco de su embarcación por un golpe de mar en Corcubión

Ep
01/11/2025 14:39
Helicóptero de Salvamento marítimo
El Ideal Gallego

El Centro de Salvamento Marítimo (CCS) de Fisterra, bajo la dirección de la Capitanía Marítima de A Coruña, ha coordinado este sábado una operación de rescate tras el vuelco de una embarcación de recreo en las inmediaciones de Lobeira Grande, entre los faros de Lobeira y Cee, en la ría de Corcubión.

La emergencia se produjo debido a un golpe de mar que provocó la caída de los tres tripulantes al agua y la inundación de la embarcación.

El aviso fue recibido a las 09:51 horas a través del 112, tras la llamada de socorro realizada por los propios náufragos desde el mar mediante un teléfono móvil.

El CCS Fisterra activó de inmediato el protocolo de emergencia, movilizando el helicóptero Helimer 402 y la embarcación auxiliar del buque María Pita. Asimismo, se emitió un Mayday para alertar a los buques en la zona y solicitar su colaboración.

La embarcación auxiliar del buque de Salvamento Marítimo María Pita logró rescatar a las 11.05 horas a los tres tripulantes, dos de los cuales presentaban síntomas de hipotermia.

Siguiendo instrucciones del CCS Fisterra, se dirigieron al puerto de Cee para recibir atención médica, donde fueron atendidos por una ambulancia del 061 tras su llegada a las 11.21 horas. La embarcación siniestrada quedó balizada en la zona.

Una vez completado el desembarco de los rescatados, la embarcación auxiliar del María Pita regresó al lugar del naufragio para proceder al remolque de la embarcación.

