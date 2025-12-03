Mi cuenta

Diario de Ferrol

Corcubión

Corcubión rinde homenaje a Pepe Miñóns con una exposición biográfica y una ofrenda floral

El acto contó con la presencia del alcalde que destacó su legado como símbolo de libertad y democracia

Redacción
03/12/2025 19:54
Las personas que asistieron al homenaje en el monolíto | Cedida
Las personas que asistieron al homenaje en el monolíto | Cedida
 El Concello de Corcubión organizó el pasado martes un homenaje a Pepe Miñóns, empresario y político corcubionés asesinado en 1936 por las fuerzas franquistas. Coincidiendo con el 89 aniversario de su fusilamiento, quedó inaugurada en la Casa da Cultura una exposición biográfica sobre su figura, que estará disponible hasta el 15 de diciembre. 

Además, se llevó a cabo una ofrenda floral en el monólito de Pepe Miñóns, en la plaza Castelao. Un acto encabezado por el alcalde, Xabier Domínguez Traba, quien pronunció un discurso recordando la figura del homenajeado y al que acudieron también miembros de la corporación municipal y vecindad de Corcubión y de la comarca.

El regidor corcubionés destacó a Miñóns como símbolo de libertad y progreso, “e coa dignidade democrática nun tempo no que defender estes valores supuña un acto de enorme coraxe, pero que viu a súa vida brutalmente interrompida pola represión franquista”. 

Miñóns destacó por su trayectoria como abogado, intelectual y diputado, “e traballou sempre pensando nunha Galicia máis xusta, máis culta e máis humana”, algo que, según Domínguez, no se debe olvidar. Por ese motivo se celebró el homenaje, como forma de recuerdo de todo lo que representó. “Non é só un nome na historia; é un exemplo que continúa iluminando o noso presente”, concluyó el alcalde de Corcubión.

