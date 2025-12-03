Mi cuenta

Corcubión

El BNG reúne a los buceadores de Corcubión para preparar nuevas acciones en defensa del sector

Óscar Insua dio a conocer las iniciativas que se han presentado en el Parlamento de Galicia estos meses

Redacción
03/12/2025 17:53
Ínsua (dcha.) reunido con los buceadores de Corcubión
Ínsua ( segundo dcha.) reunido con los buceadores de Corcubión
Cedida
El BNG mantuvo un encuentro con los mariscadores buceadores de Corcubión con el fin de trasladarles el trabajo desarrollado en el Parlamento gallego y recoger nuevas necesidades del colectivo. El diputado Óscar Insua, acompañado por el vicerresponsable local del BNG, Lois Lado, explicó a los profesionales del mar las gestiones realizadas ante la Consellería do Mar para buscar soluciones a los problemas que vienen denunciando. 

El parlamentario recordó que lleva meses trasladando al Parlamento las reivindicaciones de los buceadores, centradas en la posibilidad de extraer almeja y almejón en la ría de Corcubión mediante suministro de aire desde superficie, una técnica que la Xunta sigue rechazando. Insua lamentó esta negativa y expuso ante los mariscadores que también ha trasladado la necesidad de que puedan hacer uso de las duchas existentes en las instalaciones portuarias.

 Subrayó que “non pode ser que se teñan que cambiar á intemperie no porto, incluso chovendo, cando hai instalacións habilitadas para que se cambien e poidan asearse; é algo insólito pero pasa, e a Consellería vainos dar as explicacións oportunas para a semana na comisión parlamentaria”. 

Durante la reunión, Insua informó sobre los pasos dados ante la administración autonómica y avanzó que volverá a insistir en este asunto la próxima semana durante a comisión parlamentaria, con el objetivo de que las demandas del colectivo sean atendidas. 

El diputado del BNG consideró que la situación requiere una respuesta clara por parte del gobierno autonómico e insistió en que “non ten explicación racional algunha a negativa reiterada da Xunta de Galiza a mellorar as condicións de traballo deste colectivo; non lembro outro caso na historia no que pasara tal cousa. Se eles din que sofren menos collendo a ameixa que está a dez metros de profundidade con aire dende a superficie que co raño desde a embarcación, pois cambiemos a normativa para facilitalo, porque ese é o único atranco existente, e xa se permite para a navalla”.

