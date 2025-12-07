Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Corcubión

Sempre Corcubión denuncia que el gran hoyo abierto en la parte de atrás del consistorio sigue sin tapar

Se originó hace algo más de un año al hundirse el firme con el peso de una máquina elevadora lo que provocó que un trabajador resultase herido de gravedad 

Manuel Froxán Rial
07/12/2025 22:11
El hoyo sigue abierto y supone un peligro según denuncia Sempre Corcubión
El hoyo sigue abierto y supone un peligro según denuncia Sempre Corcubión
Cedida
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Sempre Corcubión se muestra muy crítico con el grupo de gobierno del BNG por el hecho de que, un año después del accidente laboral ocurrido en la parte trasera de la sede consistorial, siga sin taparse el enorme socavón que se abrió justo al lado de la pista polideportiva al aire libre existente en el lugar.

 “Este goberno non ve o perigo de ter ao lado nenos e nenas xogando no resto da pista. Nin tan sequera coloca un valado de seguridade para evitar riscos mentres non se arranxe ese oco”, se quejan los responsables de la formación. 

Sempre Corcubión dice no entender ese desinterés que podría conllevar responsabilidades importantes en caso de que algún viandante caiga dentro del profundo hoyo, por lo que esperan que el ejecutivo local tome cartas en el asunto antes de que alguna persona resulte herida.

 “O BNG parece dar síntomas de falta de eficacia e eficiencia na xestión que deberá corrixir máis pronto que tarde”, finalizan diciendo desde Sempre Corcubión. 

El socavón de la discordia se originó en noviembre del año pasado al ceder de forma repentina el firme ante el peso de una máquina elevadora que estaba utilizando una empresa en las tareas de limpieza de un tejado, resultando herido el operario que realizaba el trabajo al precipitarse al suelo desde la cesta.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Encendido del alumbrado navideño en Malpica

Teatro, cantos, artesanía y gastronomía, esta semana en el programa navideño de la Costa da Morte
Redacción
Marcos Rodríguez y Cristina Becerra con sus premios LUX 2025

Dos fotógrafos bergantiñáns, galardonados en los LUX 2025
Redacción
Presentación de MercaNaVila en Cee

Los comerciantes de Cee agradecen a la Diputación el impacto de MercaNaVila
Redacción
Pulpeiro en la feria de Paiosaco este domingo

Las verduras de temporada centran la feria de Paiosaco condicionada por el mal tiempo
Redacción