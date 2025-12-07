Sempre Corcubión denuncia que el gran hoyo abierto en la parte de atrás del consistorio sigue sin tapar

El hoyo sigue abierto y supone un peligro según denuncia Sempre Corcubión Cedida

Sempre Corcubión se muestra muy crítico con el grupo de gobierno del BNG por el hecho de que, un año después del accidente laboral ocurrido en la parte trasera de la sede consistorial, siga sin taparse el enorme socavón que se abrió justo al lado de la pista polideportiva al aire libre existente en el lugar.

“Este goberno non ve o perigo de ter ao lado nenos e nenas xogando no resto da pista. Nin tan sequera coloca un valado de seguridade para evitar riscos mentres non se arranxe ese oco”, se quejan los responsables de la formación.

Sempre Corcubión dice no entender ese desinterés que podría conllevar responsabilidades importantes en caso de que algún viandante caiga dentro del profundo hoyo, por lo que esperan que el ejecutivo local tome cartas en el asunto antes de que alguna persona resulte herida.

“O BNG parece dar síntomas de falta de eficacia e eficiencia na xestión que deberá corrixir máis pronto que tarde”, finalizan diciendo desde Sempre Corcubión.

El socavón de la discordia se originó en noviembre del año pasado al ceder de forma repentina el firme ante el peso de una máquina elevadora que estaba utilizando una empresa en las tareas de limpieza de un tejado, resultando herido el operario que realizaba el trabajo al precipitarse al suelo desde la cesta.