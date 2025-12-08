Mi cuenta

As Xaviñanas participan en la banda sonora de ‘Me has robado el corazón’

Las pandereteiras de Corcubión colaboran con la compositora Zeltia Montes para interpretar uno de los temas centrales

Redacción
08/12/2025 20:21
El grupo As Xaviñanas, compuesto por Uxía, Lena, Loaira y Candela | cedida
El grupo de pandereteiras As Xaviñanas, de Corcubión, da un paso adelante en su trayectoria con su participación en la grabación de la banda sonora de la película ‘Me has robado el corazón’, producida por Ficción Producciones y basada en una idea original del pontevedrés Alberto Arruty. El estreno del film en Galicia será el martes 9, a las 19.00 horas, en el Museo de Pontevedra. 

La banda sonora está realizada por la compositora Zeltia Montes, ganadora de un Premio Goya en 2022 por la música de El buen patrón. Para este nuevo largometraje, Montes contó con la colaboración de As Xaviñanas para interpretar la canción original, compuesta para la película y que es uno de los temas centrales de la producción 

Tradición en escena

“ É un enorme orgullo, foi unha experiencia inesquecíbel, moi positiva e innovadora”, explicaron las integrantes. Añadieron que la satisfacción reside en ver cómo el trabajo de tantos años en las escuelas de música de la Universidade Popular de Corcubión se refleja ahora en oportunidades. 

Este año, dedicado a las Cantareiras, el grupo, conformado por Uxía, Lena, Loaira y Candela, participó además en el proyecto Transmisión da lingua na poesía popular, impulsado por la Universidade Popular en colaboración con la Diputación, que les permitió actuar en distintos concellos de la comarca. Actualmente también están grabando su primer disco, en el que buscan recoger parte de su repertorio. El grupo toma el nombre, As Xaviñanas, de las mujeres de Corcubión recogidas por el etnomusicólogo Alan Lomax en los años 50, y pretende continuar con su legado adaptándolo y difundiéndolo entre nuevos públicos. 

En los últimos años, han conseguido importantes reconocimientos en concursos de música y baile tradicional, como los premios de Xacarandaina y Xiradela, y han colaborado con el grupo vigués Abril. Con esta participación en la película, se consolidan en la escena musical gallega. 

