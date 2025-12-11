La Cofradía de Corcubión, contra la extracción de almeja con suministro de aire en superficie

Una mariscadora de Corcubión extrayendo almejas con raño en la ría Cedida

La Cofradía de pescadores de Corcubión expresó su rechazo a la propuesta presentada en el Parlamento de Galicia a través del BNG por un colectivo de trabajadores del mar para impulsar un plan que permita la extracción de almeja y ameixón mediante suministro de aire desde superficie en la ría. El pósito trasladó su “preocupación e desacordo” ante una técnica que, recuerdan, “non está autorizada legalmente a día de hoxe” para estos recursos.

El colectivo sostiene que el aire en superficie supone un método más invasivo y con mayor capacidad extractiva que técnicas tradicionales como el raño, generando “unha competencia desigual” frente a quienes trabajan a pie y de forma artesanal. Alertan de que introducir sistemas intensivos comprometería la recuperación natural de los bancos y limitaría el acceso a los recursos que sostienen la actividad del sector.

La agrupación defiende el buen funcionamiento del plan de explotación actual, basado en labores continuas de conservación: siembras de cría de almeja, traslados, remoción del sustrato y acciones de mejora en los bancos de Corcubión, Cee y la Sicar. Señalan que priorizan la sostenibilidad a largo plazo por encima de beneficios inmediatos. Por ello critican que la propuesta debatida en el Parlamento se centre “unicamente nunha suposta mellora das condicións de traballo” sin valorar los efectos ambientales y biológicos.

La Cofradía insta a la Consellería do Mar a valorar la sostenibilidad social y ambiental antes de cualquier cambio normativo al plan experimental que pueda poner en riesgo “un oficio ancestral”. El colectivo también expuso las dificultades actuales del sector. La clasificación microbiológica como zona C en los bancos de Cee y Corcubión impide la venta directa y obliga a trasladar el marisco a Ferrol para su depuración, con un impacto operativo notable.

A ello se suman semanas de inactividad por episodios de biotoxinas, el furtivismo, la mortalidad del recurso y las limitaciones por temporales y mareas. Piden agilizar la nueva EDAR y han solicitado a IntecMar la revisión de protocolos y zonas para reducir cierres.

Parlamento

Precisamente este jueves, en la Comisión 8ª de Pesca y Marisqueo del Parlamento, la Xunta defendió el apoyo institucional a la Cofradía de Corcubión. La directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro explicó que el pósito ha recibido más de 801.000 euros en ayudas desde 2018 para mejorar equipamientos y condiciones laborales, recordando que las cofradías tienen capacidad propia para organizar sus servicios.

Detalló que el almacén de pesca fue financiado con 65.230 euros y ejecutado conforme al proyecto aprobado. Además, anunció nuevas líneas de apoyo en 2026 para modernización portuaria, seguridad laboral y eficiencia energética, con una dotación de 7,5 millones en 2026 y 2,5 millones en 2027, así como recursos destinados a estrategias de desarrollo local para favorecer la mejora de condiciones laborales y el relevo generacional.

En la misma comisión, el BNG llevó la crisis del marisqueo en Camariñas, criticando la falta de respuestas de la Consellería. El diputado Óscar Insua denunció una situación “desesperante” por la ausencia de capturas, afirmando que las mariscadoras “non recolleron nin cinco quilos durante todo o verán”, y preguntó si tendrán algún ingreso del ISM esta Navidad. Reclamó transparencia, estudios públicos y un plan de actuación urgente.

La Xunta respondió defendiendo el trabajo técnico realizado desde 2014, cuando se detectó la caída productiva tras la ruptura de la barra de arena. Explicó que se elaboraron estudios granulométricos, batimétricos y de stock, junto a acciones de regeneración como remoción de sustrato, traslados y siembras. Solo entre 2022 y 2024 se introdujeron más de 1,1 millones de unidades de semilla. Indicaron que la Cofradía participó en todas las fases y recibió más de 380.000 euros en ayudas. Los presupuestos de 2026 incluirán más de 10 millones para regeneración, conservación y encargos técnicos.

La directora xeral subrayó que la prioridad es “asegurar un futuro sustentable para o marisqueo”, con decisiones basadas en criterios científicos y diálogo permanente con el sector.