Nueva concentración en Corcubión para mostrar la solidaridad con el pueblo palestino

La manifestación celebrada el pasado lunes en la Plaza Castelao| cedida

El pasado lunes 15 de diciembre, la Plaza Castelao de Corcubión volvió a acoger una concentración de solidaridad con el pueblo palestino, convocada por la Coordinadora Galega de Solidariedade con Palestina y con el apoyo del BNG Costa da Morte.

Durante el acto se leyó un manifiesto en el que se denunció el genocidio y la ocupación por parte del Estado de Israel. En él se destacó que “nestes dous meses os ataques contra a faixa de Gaza non só non se detiveron, senón que se alargaron a outras áreas da Palestina ocupada”.

También se subrayó que no sirve de nada que el Estado español se retire de Eurovisión si mantiene sus acuerdos con Israel. “Tampouco nos serve o recoñecemento tardío do Estado Palestino se é apenas formal e non implica un cambio substancial na política exterior na rexión”, añade el comunicado.

El manifiesto también cargó contra la Xunta de Galicia. “Non nos serve o absoluto silencio do goberno galego, empeñado en recibir os enviados de Israel mentres bloque calquera iniciativa política e institucional a favor de Palestina, e continúa a ignorar as máis de 1.300 convocatorias da solidariedade por todo país durante máis de dous anos”, criticaron durante la lectura.