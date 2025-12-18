Corcubión informa a los vecinos sobre ayudas y prestaciones en el apartado de servicios sociales

Javier Domínguez Traba, alcalde de Corcubión CRISTIAN_TRILLO

La Concellería de Benestar Social, Muller e Igualdade del Concello de Corcubión acaba de poner en marcha la campaña divulgativa “No Concello de Corcubión hai un espacio para ti”, con la que se quieren dar a conocer a la ciudadanía los recursos, ayudas y prestaciones existentes para personas mayores y sus familias, de forma muy especial para aquellas que viven solas, con el fin de contribuir a su bienestar.

Se trata, en definitiva, de facilitar que todas las personas necesitadas puedan acceder a los recursos y programas públicos.

La campaña forma parte del programa de actividades del Plan de Loita contra a Soidade non Desexada, para el que se cuenta con la colaboraciòn de la Diputación y en el que se enmarca la edición y difusión de una guía en la que se recogen todos los recursos, ayudas y actividades dirigidas a ese colectivo de población, guía que se envió a todos los hogares.

La campaña de difusión de la guía va acompañada de otra campaña de divulgación audiovisual a través de las redes sociales con el fin de llegar al mayor número de hogares posible