Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Corcubión

Corcubión informa a los vecinos sobre ayudas y prestaciones en el apartado de servicios sociales

La campaña divulgativa busca llegar sobre todo a los mayores que viven solos

Redacción
18/12/2025 22:27
Javier Domínguez Traba, alcalde de Corcubión
Javier Domínguez Traba, alcalde de Corcubión
CRISTIAN_TRILLO
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Concellería de Benestar Social, Muller e Igualdade del Concello de Corcubión acaba de poner en marcha la campaña divulgativa “No Concello de Corcubión hai un espacio para ti”, con la que se quieren dar a conocer a la ciudadanía los recursos, ayudas y prestaciones existentes para personas mayores y sus familias, de forma muy especial para aquellas que viven solas, con el fin de contribuir a su bienestar. 

Se trata, en definitiva, de facilitar que todas las personas necesitadas puedan acceder a los recursos y programas públicos. 

La campaña forma parte del programa de actividades del Plan de Loita contra a Soidade non Desexada, para el que se cuenta con la colaboraciòn de la Diputación y en el que se enmarca la edición y difusión de una guía en la que se recogen todos los recursos, ayudas y actividades dirigidas a ese colectivo de población, guía que se envió a todos los hogares. 

La campaña de difusión de la guía va acompañada de otra campaña de divulgación audiovisual a través de las redes sociales con el fin de llegar al mayor número de hogares posible

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

sogama navidad v2

Repensando la Navidad en clave ECO
Redacción
Receta de almejas a la marinera

Receta | Almejas a la marinera (o a la gallega)
Redacción
La feria celebrada este jueves en Carballo

La potenciación de la feria será clave en la futura remodelación de la Praza do Concello carballesa
A. Pérez Cavolo
El ideal gallego

Carballo conocerá hoy al ganador del concurso para diseñar el edificio social
A. Pérez Cavolo