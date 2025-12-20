Los socialistas de de Corcubión pidieron unificar las cuotas de basura en Vilar y Quenxe

Pleno celebrado el jueves en Corcubión Cedida

El PSdeG en Corcubión indica que logró introducir dos enmiendas en la ordenanza de la basura aprobada en el último pleno extraordinario, que permitirán unificar las cuotas de los lugares de Vilar y Quenxe, eliminando una desigualdad histórica. Las cuotas pasaron de 44,75 y 56,68 euros, respectivamente, a 38,78 euros.

El PSOE lamenta que no se aprovechase la oportunidad para una reforma integral de la ordenanza, que hubiera eliminado diferencias entre negocios similares, revisado bonificaciones y permitido fraccionar las cuotas.

Estas medidas buscan tratar a la vecindad por igual, fomentar la apuesta por el rural y promover la descentralización de la vivienda en el casco histórico y urbano.