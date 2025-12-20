Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Corcubión

Los socialistas de de Corcubión pidieron unificar las cuotas de basura en Vilar y Quenxe

El partido lamenta que no se aprovechase la oportunidad para una reforma integral de la ordenanza

Redacción
20/12/2025 21:45
Pleno celebrado el jueves en Corcubión
Pleno celebrado el jueves en Corcubión
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

El PSdeG en Corcubión indica que logró introducir dos enmiendas en la ordenanza de la basura aprobada en el último pleno extraordinario, que permitirán unificar las cuotas de los lugares de Vilar y Quenxe, eliminando una desigualdad histórica. Las cuotas pasaron de 44,75 y 56,68 euros, respectivamente, a 38,78 euros.

 El PSOE lamenta que no se aprovechase la oportunidad para una reforma integral de la ordenanza, que hubiera eliminado diferencias entre negocios similares, revisado bonificaciones y permitido fraccionar las cuotas. 

Estas medidas buscan tratar a la vecindad por igual, fomentar la apuesta por el rural y promover la descentralización de la vivienda en el casco histórico y urbano. 

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

El alcalde y el anterior propietario firmando el acuerdo | cedida

Ponteceso compra una parcela para convertirla en varias infraestructuras para Nemeño
Redacción
Protestas en el centro de salud de Camariñas por la situación | cedida

El BNG reclama refuerzos médicos ante la saturación de los centros de salud de la zona
Redacción
Papá Noel en su casa de Carballo

Papá Noel ya está en su casita de Carballo
Redacción
Participantes en el concurso de panxoliñas

La unión de coros As Salseiras de Caión y Xuvenil Santa María de Torás se proclamó ganadora con la panxoliña
Redacción