Pesar el Corcubión y Cee por el fallecimiento de Miguel Traba, coordinador de Protección Civil

La alcaldesa de Cee Margot Lamela con Miguel Traba M.L.

Corcubión expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Miguel Traba Durán, coordinador de Protección Civil de la localidad, ocurrido la mañana de este jueves tras una larga enfermedad. El Concello trasladó su más sentido pésame a la familia, amistades y a toda la agrupación de Protección Civil, destacando la figura de Miguel Traba como un referente del voluntariado y del servicio público en la Costa da Morte.

En el comunicado oficial difundido por el Concello de Corcubión se subraya que Miguel Traba “destacou pola súa entrega, compromiso e vocación de servizo público, deixando unha fonda pegada no noso concello e en todos aqueles polos que pasou na súa longa traxectoria como voluntario”. El gobierno local señala además que, en un día especialmente señalado, el municipio y las agrupaciones de Protección Civil de la Costa da Morte se encuentran de luto como muestra de agradecimiento por su labor continuada al servicio de la ciudadanía.

De forma paralela, la alcaldesa de Cee, Margot Lamela, quiso expresar públicamente su pesar a través de un mensaje personal en el que lamenta la pérdida de Traba a quien define como “un amigo que fixo da entrega aos demais unha maneira de vivir”.

En su mensaje, la regidora destaca su vocación de servicio, subrayando que fue “sempre disposto, sempre presente cando facía falta, sen ruído e con humildade”. Lamela pone el acento en el compromiso de Miguel Traba con la seguridad, la ayuda y la comunidad, afirmando que su labor deja una huella profunda en todas las personas que compartieron con él tareas de voluntariado y servicio público.