Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Corcubión

Club Marítimo Carrumeiro de Corcubión abre su programa de vela infantil con 20 plazas

Estas jornadas cuentan con la colaboración de la Diputación

Redacción
13/01/2026 20:45
IMG_6664
Niños practicando vela.
cedida
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

 El Club Marítimo Carrumeiro de Corcubión, con el objetivo de promover, consolidar y fomentar la práctica de actividades náuticas, especialmente la vela ligera entre los más pequeños, organiza un programa de formación a lo largo de varios períodos del año. 

Con el apoyo de la Diputación de A Coruña, el club subvenciona 20 plazas, consideradas óptimas para la navegación y garantizar que cada participante pueda disfrutar de una atención adecuada durante las actividades. 

El programa se desarrollará durante cinco meses, divididos en dos bloques: la promoción de invierno, que tendrá lugar en febrero, y la promoción de primavera, que se extenderá durante los meses de marzo, abril, mayo y junio. 

El Programa Vela Infantil está dirigido a niñas y niños de 7 a 17 años, es decir, a quienes nacieron entre 2008 y 2017.

 Las actividades se celebrarán todos los sábados, de 10:00 a 14:00 horas, desde el 7 de febrero hasta el 27 de junio. Para mantener la plaza, será necesario cumplir con la asistencia al programa. 

Con esta iniciativa, el club busca fomentar la vela entre los jóvenes, asegurando que los participantes puedan disfrutar de una formación organizada y continua a lo largo del año.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Los niños viendo la película navideña| cedidas

El ‘Durmindo entre contos’ de Coristanco ofrece una noche mágica para los más pequeños
Redacción
Entroido Cee (34)

El calendario cultural de Cee arranca hoy con la exposición del XIX Premio Jesús Nuñez
Redacción
Simón Lamas en el partido ante el Real Ávila en As Eiroas del pasado domingo | RAÚL LÓPEZ

Simón Lamas: “Estoy orgulloso del nivel de adaptación del equipo porque no fue nada fácil”
Laura Rodríguez
Campo de fútbol municipal de Verdillo

Carballo invertirá casi 62.000 euros en mejorar el campo de fútbol de Verdillo
A. Pérez Cavolo