Club Marítimo Carrumeiro de Corcubión abre su programa de vela infantil con 20 plazas

Niños practicando vela. cedida

El Club Marítimo Carrumeiro de Corcubión, con el objetivo de promover, consolidar y fomentar la práctica de actividades náuticas, especialmente la vela ligera entre los más pequeños, organiza un programa de formación a lo largo de varios períodos del año.

Con el apoyo de la Diputación de A Coruña, el club subvenciona 20 plazas, consideradas óptimas para la navegación y garantizar que cada participante pueda disfrutar de una atención adecuada durante las actividades.

El programa se desarrollará durante cinco meses, divididos en dos bloques: la promoción de invierno, que tendrá lugar en febrero, y la promoción de primavera, que se extenderá durante los meses de marzo, abril, mayo y junio.

El Programa Vela Infantil está dirigido a niñas y niños de 7 a 17 años, es decir, a quienes nacieron entre 2008 y 2017.

Las actividades se celebrarán todos los sábados, de 10:00 a 14:00 horas, desde el 7 de febrero hasta el 27 de junio. Para mantener la plaza, será necesario cumplir con la asistencia al programa.

Con esta iniciativa, el club busca fomentar la vela entre los jóvenes, asegurando que los participantes puedan disfrutar de una formación organizada y continua a lo largo del año.