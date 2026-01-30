Mi cuenta

Corcubión

La Xunta licita los sondeos arqueológicos del proyecto del puerto mixto de Corcubión

El plazo para la ejecución de los trabajos será de seis meses

Manuel Froxán Rial
30/01/2026 22:00
Puerto de Corcubión, este martes, tras el operativo policial
Puerto de Corcubión, este martes, tras el operativo policial
Fuentes Cee
La Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, inició este viernes el procedimiento de licitación para llevar a cabo los sondeos arqueológicos subacuáticos previos a la remodelación de las instalaciones portuarias de Corcubión. 

El servicio sale a concurso público con un presupuesto base de licitación de 85.000 euros y con el la Xunta avanza en la tramitación ambiental ordinaria del puerto mixto de la localidad. 

Los documentos y pliegos del concurso están disponibles para los interesados en la plataforma de Contratos de Galicia, en el perfil del contratante, y en la página web oficial de Portos de Galicia, www.portosdegalicia.gal. 

Los licitadores tendrán de plazo 15 días para presentar sus ofertas. Los sondeos previstos fueron requeridas por la Dirección Xeral de Patrimonio en el marco de la evaluación del impacto del proyecto sobre el patrimonio cultural y tienen por objeto determinar la presencia, en su caso, de bienes del patrimonio arqueológico subactuático, así como su naturaleza. 

El plazo de ejecución de las prospecciones será de 6 meses e incluirán prospecciones subacuáticas realizadas por buzos y sondeos con técnicas especializadas para la detección de posibles bienes patrimoniales. 

El proyecto del puerto mixto de Corcubión contempla mejora del abrigo general de todas las zonas del puerto, tanto deportivas cómo pesqueras, y la dotación de nuevas plazas de atraque para la flota pesquera.

