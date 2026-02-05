Néstor Rego reitera al Gobierno la eliminación de la cita previa obligatoria en la Administración

Néstor Rego

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, volvió a demandar al Gobierno central la eliminación de la cita previa en los diferentes organismos de la Administración general, una medida que está afectando a los vecinos de toda la comarca. Rego recordó que hace dos años el Ejecutivo anunció que iba a suprimir la cita obligatoria, pero todavía sigue en vigor .

El BNG de A Costa da Morte señaló la situación de la oficina de la Tesorería de la Seguridad Social en Corcubión, que da servicio a toda la comarca. Allí, no es posible solicitar cita previa para gestiones por Internet, y en persona no se atiende sin cita.

Además, en la web todas las citas del mes aparecen completas y no se puede acceder a meses posteriores.

“Una parte de la población no tiene conocimientos o medios para concertar la cita por vía electrónica y, si lo hace por teléfono, debe enfrentarse a largas esperas o mensajes automáticos”, señaló el responsable comarcal del BNG, Xurxo Rodríguez Baña.

El Bloque exige soluciones inmediatas para garantizar la atención a toda la vecindad.