Corcubión

Néstor Rego reitera al Gobierno la eliminación de la cita previa obligatoria en la Administración

El BNG de A Costa da Morte denuncia dificultades para acceder a trámites presenciales y telemáticos

Redacción
05/02/2026 22:12
Néstor Rego
Néstor Rego
El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, volvió a demandar al Gobierno central la eliminación de la cita previa en los diferentes organismos de la Administración general, una medida que está afectando a los vecinos de toda la comarca. Rego recordó que hace dos años el Ejecutivo anunció que iba a suprimir la cita obligatoria, pero todavía sigue en vigor .

El BNG de A Costa da Morte señaló la situación de la oficina de la Tesorería de la Seguridad Social en Corcubión, que da servicio a toda la comarca. Allí, no es posible solicitar cita previa para gestiones por Internet, y en persona no se atiende sin cita. 

Además, en la web todas las citas del mes aparecen completas y no se puede acceder a meses posteriores. 

“Una parte de la población no tiene conocimientos o medios para concertar la cita por vía electrónica y, si lo hace por teléfono, debe enfrentarse a largas esperas o mensajes automáticos”, señaló el responsable comarcal del BNG, Xurxo Rodríguez Baña. 

El Bloque exige soluciones inmediatas para garantizar la atención a toda la vecindad.

