La oposición de Corcubión pide anular las sanciones de las cámaras de la Praza Castelao

Los representantes de Sempre Corcubión

El PSOE de Corcubión, Partido Popular y Sempre Corcubión han presentado la petición para convocar un pleno extraordinario que inste al gobierno local a anular de forma inmediata todas las sanciones emitidas por las cámaras de tráfico de la Praza Castelao, debido a los numerosos errores detectados y la falta de garantías legales.

Según los socialistas, la gestión de estas cámaras, promovidas por el BNG, ha demostrado ser una “chapuza improvisada” que no resuelve de manera eficaz los problemas de movilidad ni de estacionamiento, y genera inseguridad jurídica entre la vecindad.

La oposición denuncia continuos errores administrativos, sanciones a vehículos correctamente matriculados, falta de respaldo legal y ausencia de certificaciones técnicas en las notificaciones.

También reclaman que el ejecutivo facilite toda la documentación técnica, jurídica y económica relacionada con las cámaras y exigen que la anulación se haga efectiva mientras no se garanticen los derechos de los afectados.