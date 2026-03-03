Mi cuenta

Corcubión

Este jueves se presenta el programa “O Mar Na Escola 2026” en Corcubión

Autoridades y técnicos se reunirán para impulsar la educación náutica en la Costa da Morte

Redacción
03/03/2026 20:39
Cartel del programa
Cartel del programa
El Club Marítimo Carrumeiro de Corcubión acogerá este jueves la presentación del programa “O Mar Na Escola 2026 Xogando Co Vento”, organizado por la Escuela de Vela Cataventos con la colaboración de los concellos de Cee, Dumbría, Fisterra, Corcubión, Muxía y Carnota, y de Stolt Sea Farm. Al acto asistirán los alcaldes de estos municipios, representantes de Stolt Sea Farm, el Secretario Xeral para o Deporte, el presidente de la federación gallega de vela y técnicos deportivos de los concellos. 

IMG_6664

Club Marítimo Carrumeiro de Corcubión abre su programa de vela infantil con 20 plazas

