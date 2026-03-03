Este jueves se presenta el programa “O Mar Na Escola 2026” en Corcubión

Cartel del programa

El Club Marítimo Carrumeiro de Corcubión acogerá este jueves la presentación del programa “O Mar Na Escola 2026 Xogando Co Vento”, organizado por la Escuela de Vela Cataventos con la colaboración de los concellos de Cee, Dumbría, Fisterra, Corcubión, Muxía y Carnota, y de Stolt Sea Farm. Al acto asistirán los alcaldes de estos municipios, representantes de Stolt Sea Farm, el Secretario Xeral para o Deporte, el presidente de la federación gallega de vela y técnicos deportivos de los concellos.