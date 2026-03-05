La presentación de la XXI Edición del O mar na escola | cedida

La Escuela de Vela Cataventos presentó ayer la XXI edición del programa ‘O Mar Na Escola 2026, Xogando Co Vento’, en el que participarán este año cerca de 373 alumnos y alumnas de colegios e institutos de los Concellos de Cee, Dumbría, Fisterra, Corcubión, Muxía y Carnota, con el patrocinio de Stolt Sea Farm.

La iniciativa, que se desarrollará entre marzo y junio, cuenta además con la colaboración de la Real Federación Gallega de Vela y la Secretaría Xeral para o Deporte, incluida en el programa “Xogade” bajo el título “Xogando co vento”.

La presentación fue en el Salón Social del Club Marítimo Carrumeiro de Corcubión y contó con la presencia de representantes institucionales y del sector: Javier De Francisco (Stolt Sea Farm); los alcaldes Luis Manuel Insua (Fisterra), Raúl González Lado (Dumbría), Xabier Domínguez (Corcubión), Francisco Javier Sar (Muxía) y Juan Manuel Saborido (Carnota); Merche Noceda, teniente de alcalde de Carnota; concejales y técnicos de deportes; y responsables del Club Marítimo Carrumeiro.

El programa, ya consolidado, surge de la iniciativa de profesores y técnicos deportivos para incorporar al currículo de Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Educación Física una propuesta innovadora y cercana, con la vista puesta en el entorno más próximo: nuestro mar. Así, los escolares podrán conocer mejor el mar y su entorno, combinando teoría y práctica en biodiversidad marina, acuicultura, nociones sobre viento, corrientes y mareas, teoría de navegación a vela y seguridad en el mar.

Las sesiones prácticas se realizarán en el Club Marítimo Carrumeiro o en la Marina de Muxía, según corresponda por zona, e incluyen actividades como vela, kayak, vuelo de cometas y talleres de nudos marineros, fomentando la relación alumno-monitor y el aprendizaje lúdico.

Concurso de dibujo

Asimismo, se vuelve a celebrar el VIII Concurso de Dibujo Stolt Sea Farm, centrado en ‘La Acuicultura del rodaballo, beneficios para nuestra salud y para el planeta' , con el objetivo de fomentar la creatividad, la participación activa y concienciar sobre la importancia de la acuicultura sostenible y su convivencia con la pesca tradicional para preservar los ecosistemas y dinamizar la economía de la costa. El ganador visitará una de las instalaciones de Stolt Sea Farm en la Costa da Morte y recibirá un lienzo con su dibujo enmarcado y un kit de merchandising.

El proyecto finalizará en junio con la entrega de diplomas individuales a cada participante y una orla para cada centro escolar. Participan los colegios CPR Manuela Rial Muzo y Ceip Villa de Cee; Ceip Santa Eulalia (Dumbría); Ceip Mar de Fora, Ceip Areouta y CPR Ntra. Sra. del Carmen (Fisterra); Ceip Praia de Quenxe (Corcubión); Ceip Virxe da Barca, Ceip Villarmide, Ceip Os Muiños e IES Ramón Caamaño (Muxía); y Ceip do Pindo, Ceip de Carnota y Ceip Pepe Xan Baña (Santa Comba).