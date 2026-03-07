Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Corcubión

La asamblea del BNG corcubionés respalda al gobierno local tras la críticas de los grupos opositores

Asegura que el ejecutivo lo debe estar haciendo "bastante ben" si socialistas y populares estuvieron callados hasta ahora

Manuel Froxán Rial
07/03/2026 19:51
Juan Carlos Cristino, responsable local de los nacionalistas de Corcubión
Juan Carlos Cristino, responsable local de los nacionalistas de Corcubión
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

“A asemblea local apoia unanimemente o traballo que está a facer o goberno municipal e anímaos a seguir cumprindo o programa electoral que prometeron facer e que recibiu o apoio maioritario do pobo”, declaró Juan Carlos Cristino, edil y responsable local del BNG de Corcubión, tras la reunión celebrada por las bases para analizar las críticas vertidas contra el ejecutivo local por los grupos de la oposición. 

“É comprensible que a oposición neste último ano de mandato, antes das vindeiras municipais, aumente as críticas, aínda que sexan falsas... Se calaron ata agora, entón será que levamos tres anos facéndoo ben”, contraataca Cristino, a la vez que afirma que en este tiempo los nacionalistas hicieron muchas más cosas que el PSOE en 20 años. 

También dice no entender las reticencias socialistas a peatonalizar la plaza Castelao, “cando eles anunciaron nas eleccións de 2023 un proxecto de peonalización”, al tiempo que les responsabiliza de la pérdida de una ayuda de 1 millón de euros de fondos europeos para materializar el proyecto. 

El edil nacionalista tiene asimismo palabras para el PP: “Os únicos que bloquean o pobo son eles”, afirma.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Juan Carlos Cristino, responsable local de los nacionalistas de Corcubión

La asamblea del BNG corcubionés respalda al gobierno local tras la críticas de los grupos opositores
Manuel Froxán Rial
La presentación de la XXI Edición del O mar na escola | cedida

‘O Mar Na Escola’ acerca la vela y la acuicultura a 373 escolares
Redacción
Cartel del programa

Este jueves se presenta el programa “O Mar Na Escola 2026” en Corcubión
Redacción
Actos de Rosalía en el colegio de Corcubión

Regueifa y tradición oral en el colegio de Corcubión para homenajear a Rosalía de Castro
Redacción