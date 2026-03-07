La asamblea del BNG corcubionés respalda al gobierno local tras la críticas de los grupos opositores

Juan Carlos Cristino, responsable local de los nacionalistas de Corcubión Cedida

“A asemblea local apoia unanimemente o traballo que está a facer o goberno municipal e anímaos a seguir cumprindo o programa electoral que prometeron facer e que recibiu o apoio maioritario do pobo”, declaró Juan Carlos Cristino, edil y responsable local del BNG de Corcubión, tras la reunión celebrada por las bases para analizar las críticas vertidas contra el ejecutivo local por los grupos de la oposición.

“É comprensible que a oposición neste último ano de mandato, antes das vindeiras municipais, aumente as críticas, aínda que sexan falsas... Se calaron ata agora, entón será que levamos tres anos facéndoo ben”, contraataca Cristino, a la vez que afirma que en este tiempo los nacionalistas hicieron muchas más cosas que el PSOE en 20 años.

También dice no entender las reticencias socialistas a peatonalizar la plaza Castelao, “cando eles anunciaron nas eleccións de 2023 un proxecto de peonalización”, al tiempo que les responsabiliza de la pérdida de una ayuda de 1 millón de euros de fondos europeos para materializar el proyecto.

El edil nacionalista tiene asimismo palabras para el PP: “Os únicos que bloquean o pobo son eles”, afirma.