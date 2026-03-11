Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Corcubión

La oposición de Corcubión ya dispone del borrador de la ordenanza de tráfico

El grupo de gobierno anima a los grupos a estudiar el documento con detenimiento y a presentar propuestos de considerarlo necesario

Manuel Froxán Rial
11/03/2026 21:10
Vista de Corcubión
Vista de Corcubión
EC
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El grupo de gobierno del BNG de Corcubión remitió ayer a los grupos de la oposición el borrador de la modificación de la Ordenanza sobre tráfico, circulación de vehículos a motor, seguridade viaria e utilización das vías públicas. 

El ejecutivo cumple así el compromiso que había adquirido para facilitar que el resto de grupos pudiese estudiar el texto con tiempo suficiente a fin de poder realizar las aportaciones que estimen oportunas y contribuir entre todos a seguir construyendo un pueblo más amable para el conjunto de la ciudadanía corcubionesa. 

Desde el Concello apuntan que las modificaciones introducidas persiguen establecer medidas que perduren y ayuden a mejorar la convivencia en las calles, proteger el patrimonio y garantizar un espacio público más seguro y habitable para los vecinos, ante la presión del tráfico rodado que sufre el casco histórico. 

 “A ordenanza desenvolve ferramentas que xa estaban contempladas na normativa municipal anterior e que permiten mellorar a xestión e a ordenación do tráfico no municipio. Entre as novas medidas, incorporase a posibilidade de contar cun vixiante municipal, figura que se regula na Lei de Policía Local de Galiza, para que os concellos que non teñen posiblidade de ter un corpo de policía local, poidan contar con personal con funcións de ordenar, sinalizar e dirixir o tráfico no solo urbano legalmente delimitado”, explican desde el gobierno del BNG. 

También adelantan que su intención es llevar al pleno ordinario del mes de mayo la modificación de la ordenanza, dando así tiempo suficiente a la oposición para su estudio y tratar de que pueda empezar a aplicarse el próximo verano. 

Por ello, llaman a la responsabilidad para contribuir entre todos a la humanización del casco histórico. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Vista de Corcubión

La oposición de Corcubión ya dispone del borrador de la ordenanza de tráfico
Manuel Froxán Rial
Juan Carlos Cristino, responsable local de los nacionalistas de Corcubión

La asamblea del BNG corcubionés respalda al gobierno local tras la críticas de los grupos opositores
Manuel Froxán Rial
La presentación de la XXI Edición del O mar na escola | cedida

‘O Mar Na Escola’ acerca la vela y la acuicultura a 373 escolares
Redacción
Cartel del programa

Este jueves se presenta el programa “O Mar Na Escola 2026” en Corcubión
Redacción