La oposición de Corcubión ya dispone del borrador de la ordenanza de tráfico

Vista de Corcubión EC

El grupo de gobierno del BNG de Corcubión remitió ayer a los grupos de la oposición el borrador de la modificación de la Ordenanza sobre tráfico, circulación de vehículos a motor, seguridade viaria e utilización das vías públicas.

El ejecutivo cumple así el compromiso que había adquirido para facilitar que el resto de grupos pudiese estudiar el texto con tiempo suficiente a fin de poder realizar las aportaciones que estimen oportunas y contribuir entre todos a seguir construyendo un pueblo más amable para el conjunto de la ciudadanía corcubionesa.

Desde el Concello apuntan que las modificaciones introducidas persiguen establecer medidas que perduren y ayuden a mejorar la convivencia en las calles, proteger el patrimonio y garantizar un espacio público más seguro y habitable para los vecinos, ante la presión del tráfico rodado que sufre el casco histórico.

“A ordenanza desenvolve ferramentas que xa estaban contempladas na normativa municipal anterior e que permiten mellorar a xestión e a ordenación do tráfico no municipio. Entre as novas medidas, incorporase a posibilidade de contar cun vixiante municipal, figura que se regula na Lei de Policía Local de Galiza, para que os concellos que non teñen posiblidade de ter un corpo de policía local, poidan contar con personal con funcións de ordenar, sinalizar e dirixir o tráfico no solo urbano legalmente delimitado”, explican desde el gobierno del BNG.

También adelantan que su intención es llevar al pleno ordinario del mes de mayo la modificación de la ordenanza, dando así tiempo suficiente a la oposición para su estudio y tratar de que pueda empezar a aplicarse el próximo verano.

Por ello, llaman a la responsabilidad para contribuir entre todos a la humanización del casco histórico.