Portos y la cofradía de Corcubión estudian nuevas actividades en la sede del pósito

La reunión entre el presidente de Portos de Galicia con la Cofradía de Pescadores de Corcubión | cedida

El presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, mantuvo ayer una reunión con los representantes de la directiva de la cofradía de Corcubión para analizar la propuesta de ampliación de actividades en la sede del colectivo.

Los representantes de la cofradía expusieron su propósito de habilitar un espacio destinado a aula gastronómica y aula formativa vinculadas a la actividad de la lonja, en cuyo edificio se encuentra también la sede de la cofradía. De este modo, se pretende una nueva organización interior del espacio de trabajo para dedicarlo a la divulgación.

Esta propuesta deberá plasmarse en un proyecto técnico que presentarán ante el ente público para su tramitación. Por su parte, el presidente de Portos de Galicia mostró la disposición del ente público a agilizar la tramitación del título administrativo correspondiente, dentro del marco de sus competencias.