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Corcubión

Investigan a una persona por ciberestafar más de 8.000 euros a un establecimiento de la Costa da Morte

Ep
02/05/2026 13:29
Equipo de la Guardia Civil especializado en ciberdelincuencia
Equipo de la Guardia Civil especializado en ciberdelincuencia
Guardia Civil
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Efectivos del equipo Milladoiro de la Guardia Civil de A Coruña especializados en ciberdelincuencia han investigado a una persona por supuestamente estafar más de 8.000 euros a un establecimiento de hostelería de la Costa da Morte.

Tal y como han trasladado en una nota de prensa, la actuación permitió la recuperación de la totalidad del capital defraudado, que ascendía a 8.349 euros, tras una interceptación bancaria inmediata.

Los mensajes suplantando la identidad suelen ser uno de los métodos más usados por los estafadores informáticos

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La investigación técnica tuvo su origen en una denuncia interpuesta en el Puesto de la Guardia Civil de Corcubión por parte de un establecimiento, que comunicó haber sido víctima de un engaño tras realizar el pago de una factura pendiente. Los responsables se percataron de la irregularidad tras mantener contacto con la empresa proveedora, que informó de que el abono no se había recibido.

Concretamente, el método delictivo empleado fue el conocido como BEC (Business Email Compromise), que consiste en el acceso ilícito a las cuentas de correo de las entidades. Una vez obtenido el control de la comunicación, los ciberestafadores monitorizan el flujo de mensajes hasta identificar facturas pendientes de abono. En ese momento, interceptan el envío y modifican el número de cuenta beneficiario por uno bajo su control.

Los agentes lograron el bloqueo preventivo de los fondos transferidos antes de que fueran dispersados por la red de cuentas del entramado. Esto facilitó la recuperación íntegra de los 8.349 euros para la empresa perjudicada.

Paralelamente, las pesquisas técnicas permitieron la identificación y localización del titular de la cuenta bancaria receptora del dinero fraudulento.

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