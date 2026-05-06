Corcubión, Malpica, Mazaricos y Vimianzo contarán con nuevas propuestas de Escora Danza

Participantes en la presentación del programaD.C. D.C.

El salón de plenos de Corcubión acogió este miércoles la presentación de la quinta edición de Escora Danza, el ciclo promovido por la Diputación que apuesta por la cultura, la participación social y el diálogo con el territorio a través de la danza.

En esta ocasión las propuestas llegarán a los concellos de Corcubión, Malpica, Mazaricos y Vimianzo en el mes de junio.

En la presentación participaron la diputada de Cultura, Natividade González; el concejal de Cultura de Corcubión, Carlos Cristino; la comisaria del proyecto, Marcia Vázquez, y representantes de los concellos y asociaciones participantes.

Natividad González destacó la importancia de este proyecto, que, según dijo, representa lo que “queremos poñer en valor: o traballo no territorio, traballar para as persoas desde as persoas, traballar en comunidade, traballar coas asociacións, traballar de maneira intercultural, traballar cos Concellos, traballar co corpo…”.

Escora Danza recorrerá los cuatro concellos de la comarca manteniendo su vocación intergeneracional, comunitaria y descentralizada, con propuestas diseñadas para cada territorio.

La primera llegará a Vimianzo el 6 de junio con los coros de Cereixo y Carnés y la danza de Eva Comesaña presentando “Ma p´tite dame”, que por primera vez se podrá ver en Galicia. Al día siguiente, el 7 junio, llegará a Corcubión, el día 13 a Malpica y el 14 a Mazaricos.