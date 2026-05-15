Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Corcubión

El BNG pide desbloquear las obras de la iglesia de San Marcos de Corcubión

Las deficiencias actuales afectan ya a la maquinaria del reloj de la fachada, denuncian los nacionalistas

Redacción
15/05/2026 19:11
Iglesia de San Marcos de Corcubión
Archivo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

El diputado del BNG Óscar Insua reclamó a la Xunta y a la Iglesia que desbloqueen las gestiones necesarias para acometer las obras de rehabilitación de la iglesia de San Marcos de Corcubión, afectada por problemas de filtraciones y humedades que ya están dañando distintos elementos patrimoniales del templo. 

Insua trasladó esta petición en el Parlamento gallego al director xeral de Patrimonio Cultural, Ángel Miramontes, quien responsabilizó a la Diócesis de Santiago de no haber incluido el templo corcubionés entre las actuaciones prioritarias dentro de la comisión mixta Xunta-Iglesia para patrimonio religioso. 

El parlamentario nacionalista anunció que el BNG solicitará formalmente a la Diócesis que incorpore la iglesia de San Marcos a esa lista de prioridades. Según explicó, las deficiencias actuales afectan ya a la maquinaria del reloj de la fachada y también al patrimonio escultórico del edificio. Óscar Insua recordó además que el BNG lleva desde 2024 reclamando actuaciones en el templo. 

Tras varias iniciativas parlamentarias y reuniones con responsables de Patrimonio, técnicos de la Xunta visitaron finalmente la iglesia en abril de 2025 para evaluar el estado del inmueble. Sin embargo, el diputado denunció que todavía no se conoce el informe resultante de esa visita técnica. “A día de hoxe non temos coñecemento de dito informe”, señaló, advirtiendo de la necesidad de actuar antes de que el deterioro del templo siga avanzando.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

El ideal gallego

El BNG pide desbloquear las obras de la iglesia de San Marcos de Corcubión
Redacción
Visita a Aspadex

Aspadex pon en valor o traballo das persoas con discapacidade cun obradoiro en Corcubión
Redacción
Reunión en la Cofradía de Corcubión

La Cofradía de Corcubión facturó 3,2 millones de euros en 2025, al vender más de 1.700 toneladas
Redacción
Participantes en la presentación del programaD.C.

Corcubión, Malpica, Mazaricos y Vimianzo contarán con nuevas propuestas de Escora Danza
Redacción