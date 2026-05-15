El BNG pide desbloquear las obras de la iglesia de San Marcos de Corcubión

Iglesia de San Marcos de Corcubión Archivo

El diputado del BNG Óscar Insua reclamó a la Xunta y a la Iglesia que desbloqueen las gestiones necesarias para acometer las obras de rehabilitación de la iglesia de San Marcos de Corcubión, afectada por problemas de filtraciones y humedades que ya están dañando distintos elementos patrimoniales del templo.

Insua trasladó esta petición en el Parlamento gallego al director xeral de Patrimonio Cultural, Ángel Miramontes, quien responsabilizó a la Diócesis de Santiago de no haber incluido el templo corcubionés entre las actuaciones prioritarias dentro de la comisión mixta Xunta-Iglesia para patrimonio religioso.

El parlamentario nacionalista anunció que el BNG solicitará formalmente a la Diócesis que incorpore la iglesia de San Marcos a esa lista de prioridades. Según explicó, las deficiencias actuales afectan ya a la maquinaria del reloj de la fachada y también al patrimonio escultórico del edificio. Óscar Insua recordó además que el BNG lleva desde 2024 reclamando actuaciones en el templo.

Tras varias iniciativas parlamentarias y reuniones con responsables de Patrimonio, técnicos de la Xunta visitaron finalmente la iglesia en abril de 2025 para evaluar el estado del inmueble. Sin embargo, el diputado denunció que todavía no se conoce el informe resultante de esa visita técnica. “A día de hoxe non temos coñecemento de dito informe”, señaló, advirtiendo de la necesidad de actuar antes de que el deterioro del templo siga avanzando.