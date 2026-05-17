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Corcubión

El Concello de Corcubión denuncia nuevos actos vandálicos, esta vez una marquesina destrozada

Es la segunda vez que esta misma infraestructura resulta dañada por actos incívicos

Redacción
17/05/2026 19:54
Marquesina destrozada en Corcubión
Marquesina destrozada en Corcubión
Concello
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El Concello de Corcubión volvió a denunciar públicamente un nuevo acto vandálico registrado durante el fin de semana en el municipio, después de que una de las marquesinas de autobús situadas en el entorno de la plaza Castelao apareciese con los cristales completamente destrozados. 

Desde la Concellería de Urbanismo lamentaron los hechos a través de un comunicado difundido en redes sociales, en el que señalan que no se trata de un episodio aislado, ya que es la segunda vez que esta misma infraestructura resulta dañada por actos incívicos. El gobierno local advierte además de que este tipo de comportamientos “empiezan a ser demasiado frecuentes y habituales” en la zona, convirtiendo un espacio céntrico de la villa en escenario recurrente de desperfectos sobre el mobiliario urbano. 

En el comunicado, el Concello recuerda que las reparaciones de este tipo de daños suponen un importante coste económico para las arcas municipales y, en consecuencia, para todos los vecinos. “El mobiliario urbano es de todos y todas”, subrayan desde el ejecutivo local, que insiste en que el goteo constante de incidencias obliga a destinar recursos públicos a arreglos que podrían evitarse.

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