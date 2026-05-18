Vandalismo en la plaza Castelao de Corcubión

La marquesina destrozada Cedida

Una marquesina de la plaza Castelao de Corcubión fue objeto de un acto vandálico el pasado fin de semana, cuando autores desconocidos destrozaron los cristales de la estructura.

Desde el Concello denuncian que este tipo de comportamientos se están convirtiendo en habituales en dicho espacio público, por lo que hacen un llamamiento al civismo a la vez que solicitan la colaboración ciudadana para proteger el mobiliario público, recordando una vez más que es de todos .