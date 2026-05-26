El voto en contra del PP impide que prospere la iniciativa del BNG sobre control de biotoxinas en la ría de Corcubión

Óscar Insua, diputado del BNG Cedida

El BNG presentó una proposición no de ley en la Comisión 8ª del Parlamento para mejorar los controles de biotoxinas marinas en la ría de Corcubión, iniciativa que finalmente no salió adelante al votar en contra el Partido Popular.

El diputado nacionalista Óscar Insua explicó que la propuesta es fruto del diálogo con los buceadores de las cofradías de Corcubión, Fisterra y Lira, y que pretendía aumentar las subzonas de control en los bancos de moluscos bentónicos infaunales.

En la actualidad, la ría de Corcubión se divide en dos subzonas (Zona I y Zona II) y se realizan solo dos controles analíticos semanales, lo que provoca que cuando se detecta un positivo, se paralice toda la extracción de solénidos (navaja y longueirón) durante siete días sin análisis intermedios.

Insúa recordó que el sector afecta la 50 buceadores repartidos en 16 embarcaciones, que en el año 2025 facturaron 3,3 millones de euros.

“O que nos din os profesionais é que sería ideal crear algunha subzona máis, como no Pindo ou en Carnota, e que cando dá positivo, se fagan análises diarias ata que o resultado sexa negativo, tal e como xa ocorre noutras rías galegas”, declaró el diputado.

El parlamentario incidió asimismo en que los propios investigadores del Intecmar calificaron la propuesta de “sería e a estudar”, por lo que critica la postura del PP.