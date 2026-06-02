Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Corcubión

Sempre Corcubión pide que se arregle el reloj de la iglesia de San Marcos

El grupo acusa al gobierno del BNG de falta de interés por el mantenimiento de “elementos que forman parte da identidade deste pobo" 

Redacción
02/06/2026 23:01
Vista de la fachada de la iglesia con el reloj
Vista de la fachada de la iglesia con el reloj
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Sempre Corcubión denuncia que el reloj de la iglesia de San Marcos lleva casi un mes parado sin que el Concello se preocupe de arreglarlo. 

El portavoz de la formación, Alfredo González, recuerda que en 2021 se dio una situación similar que motivó una iniciativa de su grupo para que el gobierno socialista de entonces tomase cartas en el asunto. 

Por ello, vuelven a recurrir a la denuncia pública para forzar a los gobernantes del BNG a actuar y poner fin al “abandono” en el que estarían sumidos “elementos que forman parte da identidade deste pobo"

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Vista de la fachada de la iglesia con el reloj

Sempre Corcubión pide que se arregle el reloj de la iglesia de San Marcos
Redacción
Óscar Insua, diputado del BNG

El voto en contra del PP impide que prospere la iniciativa del BNG sobre control de biotoxinas en la ría de Corcubión
Redacción
La marquesina destrozada

Vandalismo en la plaza Castelao de Corcubión
Redacción
Marquesina destrozada en Corcubión

El Concello de Corcubión denuncia nuevos actos vandálicos, esta vez una marquesina destrozada
Redacción