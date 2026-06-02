Corcubión
Sempre Corcubión pide que se arregle el reloj de la iglesia de San Marcos
El grupo acusa al gobierno del BNG de falta de interés por el mantenimiento de “elementos que forman parte da identidade deste pobo"
Sempre Corcubión denuncia que el reloj de la iglesia de San Marcos lleva casi un mes parado sin que el Concello se preocupe de arreglarlo.
El portavoz de la formación, Alfredo González, recuerda que en 2021 se dio una situación similar que motivó una iniciativa de su grupo para que el gobierno socialista de entonces tomase cartas en el asunto.
Por ello, vuelven a recurrir a la denuncia pública para forzar a los gobernantes del BNG a actuar y poner fin al “abandono” en el que estarían sumidos “elementos que forman parte da identidade deste pobo"