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Corcubión

La cofradía de Corcubión comercializó el pasado año 1.717 toneladas de pescado

El patrón mayor se reunió este martes con la conselleira do Mar

Redacción
23/06/2026 16:37
Villaverde (c.), este martes con representantes de la cofradía de Corcubión
Villaverde (c.), este martes con representantes de la cofradía de Corcubión
Mónica Arcay
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La conselleira do Mar, Marta Villaverde, mantuvo este martes una reunión con el patrón mayor de la cofradía de Corcubión, Urbano Suárez, dentro de la ronda de contactos que está realizando con representantes del sector pesquero gallego. 

En el encuentro, la responsable autonómica puso en valor el papel de los pósitos como elementos clave para la vertebración del litoral. La cofradía de Corcubión cerró 2025 con una facturación de 3,2 millones de euros y la comercialización de 1.717 toneladas de producto. Villaverde animó a las cofradías a aprovechar las líneas de ayudas impulsadas por la Xunta para mejorar la gestión y conservación de los productos del mar

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