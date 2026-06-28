Corcubión abre una oficina técnica para informar sobre el Plan Especial del Casco Histórico

Imagen aérea de Corcubión Cedida

El Concello de Corcubión pondrá en marcha el jueves 2 de julio una oficina específica de información para atender las consultas vecinales relacionadas con el Plan Especial de Protección del Núcleo Histórico (PEPOCH), coincidiendo con el inicio del período de información pública del documento.

La apertura de este servicio se produce tras la redacción del plan en 2019 y su aprobación inicial en 2024. Ahora comienza la fase de exposición pública, con la publicación en el Diario Oficial de Galicia y el envío de las notificaciones a las propiedades afectadas.

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La oficina estará situada en las dependencias municipales y contará con la presencia de un técnico de la empresa redactora del plan, que ofrecerá atención personalizada para explicar cómo afecta la normativa a cada inmueble y resolver dudas técnicas, además de orientar sobre la presentación de alegaciones.

El servicio funcionará de 10 a 15 y de 17 a 20 horas. El Concello recomienda solicitar cita previa llamando al 981 745 400 o acudiendo a las oficinas municipales y no descarta habilitar nuevas jornadas si la demanda así lo requiere.