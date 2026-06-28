Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Corcubión

Corcubión abre una oficina técnica para informar sobre el Plan Especial del Casco Histórico

Abrirá el jueves en las dependencias municipales y contará con técnicos del equipo redactor

Redacción
28/06/2026 20:00
Imagen aérea de Corcubión
Imagen aérea de Corcubión
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Concello de Corcubión pondrá en marcha el jueves 2 de julio una oficina específica de información para atender las consultas vecinales relacionadas con el Plan Especial de Protección del Núcleo Histórico (PEPOCH), coincidiendo con el inicio del período de información pública del documento. 

La apertura de este servicio se produce tras la redacción del plan en 2019 y su aprobación inicial en 2024. Ahora comienza la fase de exposición pública, con la publicación en el Diario Oficial de Galicia y el envío de las notificaciones a las propiedades afectadas. 

Vista de Corcubión

El pleno de Corcubión da luz verde a un plan de inversiones de casi 770.000 euros

Más información

La oficina estará situada en las dependencias municipales y contará con la presencia de un técnico de la empresa redactora del plan, que ofrecerá atención personalizada para explicar cómo afecta la normativa a cada inmueble y resolver dudas técnicas, además de orientar sobre la presentación de alegaciones. 

El servicio funcionará de 10 a 15 y de 17 a 20 horas. El Concello recomienda solicitar cita previa llamando al 981 745 400 o acudiendo a las oficinas municipales y no descarta habilitar nuevas jornadas si la demanda así lo requiere.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Imagen aérea de Corcubión

Corcubión abre una oficina técnica para informar sobre el Plan Especial del Casco Histórico
Redacción
Pleno de la Diputación de A Coruña de este viernes

La Diputación aportará 1,4 millones de euros para ejecutar la depuradora de Cee y Corcubión
A. Pérez Cavolo
Villaverde (c.), este martes con representantes de la cofradía de Corcubión

La cofradía de Corcubión comercializó el pasado año 1.717 toneladas de pescado
Redacción
El ideal gallego

El PSOE de Corcubión presentará una enmienda a la totalidad de la ordenanza de tráfico del Gobierno
Redacción