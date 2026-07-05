Corcubión presentará el martes el cartel del XXIV Mercado Medieval

Mercado medieval de Corcubión Archivo

El cartel del XXIV Mercado Medieval de Corcubión será presentado el martes a las 20 horas el salón de plenos del Concello.

Durante el acto se darán a conocer parte de la programación, las actividades previstas y algunas de las novedades que marcarán una edición que volverá a transformar el casco histórico del municipio en un escenario amedieval.

La presentación está abierta tanto a los medios de comunicación como a las personas colaboradoras y todos los vecinos interesados en conocer de primera mano los preparativos de una de las celebraciones más emblemáticas de la Costa da Morte.