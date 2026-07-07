Corcubión celebrará una segunda jornada informativa sobre el Plan Especial del Casco Histórico

Imagen aérea de Corcubión Cedida

El Concello de Corcubión abrirá el próximo 9 de julio una segunda sesión de atención personalizada para resolver dudas de la ciudadanía sobre el Plan Especial de Protección del Núcleo Histórico (PEPOCH).

La oficina funcionará en horario de 10 a 15 y de 17 a 20 horas en las dependencias municipales y estará atendida por un técnico de la empresa redactora del documento, que explicará cómo afecta la nueva normativa a cada propiedad y asesorará sobre la presentación de alegaciones.

Las personas que permanecían en lista de espera de la primera jornada serán citadas previamente, mientras que el resto de interesados podrán solicitar cita en el Concello o llamando al 981 745 400. Además, la administración local facilitará los impresos necesarios para la formulación de alegaciones.