Corcubión pide no alimentar animales callejeros para favorecer el control de las colonias felinas

Puerto de Corcubiónl Fuentes Cee

El Concello de Corcubión ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que evite depositar alimento en la vía pública destinado a gatos y otros animales callejeros, al considerar que esta práctica puede generar problemas de salubridad y dificultar la gestión de las colonias felinas.

El gobierno local recuerda que está desarrollando campañas de control mediante el método CER (Captura, Esterilización y Retorno), con el objetivo de reducir la población de gatos comunitarios de forma responsable y mejorar la convivencia.

Asimismo, recomienda no establecer puntos de alimentación no autorizados en calles, plazas y otros espacios públicos, ya que pueden atraer otros animales y provocar molestias vecinales.

El Concello también informa de que facilitará la esterilización y desparasitación de aquellas personas interesadas en adoptar o hacerse responsables de algún gato callejero, mientras que el chip y la inscripción del animal correrán a cargo del nuevo propietario.