Corcubión pide no alimentar animales callejeros para favorecer el control de las colonias felinas
El Concello recuerda que está desarrollando campañas de esterilización
El Concello de Corcubión ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que evite depositar alimento en la vía pública destinado a gatos y otros animales callejeros, al considerar que esta práctica puede generar problemas de salubridad y dificultar la gestión de las colonias felinas.
El gobierno local recuerda que está desarrollando campañas de control mediante el método CER (Captura, Esterilización y Retorno), con el objetivo de reducir la población de gatos comunitarios de forma responsable y mejorar la convivencia.
Asimismo, recomienda no establecer puntos de alimentación no autorizados en calles, plazas y otros espacios públicos, ya que pueden atraer otros animales y provocar molestias vecinales.
El Concello también informa de que facilitará la esterilización y desparasitación de aquellas personas interesadas en adoptar o hacerse responsables de algún gato callejero, mientras que el chip y la inscripción del animal correrán a cargo del nuevo propietario.