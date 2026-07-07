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Corcubión

El Mercado Medieval de Corcubión transforma el paseo marítimo con los nuevos pendones

Marina Mouzo, Ana Fidalgo y Lolita Trillo fueron las encargadas de elaborar los estandartes

Redacción
07/07/2026 20:15
Pendones del Mercado Medieval en Corcubión, este martes
Pendones del Mercado Medieval en Corcubión, este martes
Cedida
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La organización del XXIV Mercado Medieval de Corcubión ha iniciado la ambientación de la villa con la colocación de los nuevos pendones que decorarán el paseo marítimo durante la celebración del evento.

Los organizadores quisieron agradecer públicamente el trabajo realizado por Marina Mouzo, Ana Fidalgo y Lolita Trillo, responsables de la confección de los elementos decorativos tras semanas de preparación.

Desde la organización recuerdan que el Mercado Medieval se construye gracias a la implicación de vecinos, asociaciones y colaboradores, e invitan a todas las personas interesadas a sumarse a los preparativos, participar en el desembarco, hacerse socias o colaborar desde los establecimientos del municipio.

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