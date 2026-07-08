La justicia obliga al Concello de Corcubión a adaptar el horario de una trabajadora por conciliación

Casa do Concello de Corcubión C.C.

La Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de A Coruña condenó al Concello de Corcubión a adaptar la jornada laboral de una trabajadora al turno de mañana tras estimar que el Ayuntamiento vulneró su derecho fundamental a la no discriminación por razón de sexo al denegar su solicitud de conciliación familiar.

Según informó UGT Servizos Públicos, el fallo judicial obliga al Concello a implantar de forma inmediata el nuevo horario al considerar que la administración local no dio una respuesta motivada a la petición de la empleada ni abrió un proceso de negociación para buscar una solución compatible con sus necesidades familiares.

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La trabajadora había solicitado la adaptación de su jornada para poder atender el cuidado de su hija menor, ya que el horario que desempeñaba resultaba incompatible con el horario escolar. El tribunal concluye que el Concello no acreditó razones objetivas, organizativas o productivas que justificasen la negativa a conceder la adaptación solicitada.

La sentencia considera que la actuación del Concello lesionó el artículo 14 de la Constitución, al entender que la falta de negociación y la imposición de un horario fragmentado constituyen una vulneración del derecho fundamental a la igualdad y una discriminación por razón de sexo, siguiendo la doctrina fijada por el Tribunal Constitucional sobre el derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral.

UGT Servizos Públicos destaca que esta resolución refuerza el criterio de que las administraciones públicas deben ser las primeras en garantizar los derechos de conciliación de sus trabajadores. “Resulta difícil conciliar co principio de legalidade que unha Administración, chamada a ser a primeira garante dos dereitos fundamentais e da igualdade efectiva, adopte unha interpretación restritiva da conciliación e force a unha traballadora a xudicializar a súa vida familiar”, señala el sindicato en un comunicado.