Reunión de trabajo de la conselleira María Martínez Allegue con el alcalde de Corcubión

Un momento de la reunión mantenida por la conselleira María Martínez Allegue y el alcalde de Corcubión, Francisco Xabier Domínguez MONCHO FUENTES

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, mantuvo este martes una reunión de trabajo con el alcalde de Corcubión, Francisco Xabier Domínguez Traba.

En el encuentro que tuvo lugar esta mañana en el edificio administrativo de la Xunta en A Coruña, y al que también asistió la directora territorial de la Consellería en A Coruña, Begoña Freire, la conselleira detalló líneas de ayudas a las que puede acogerse el ayuntamiento, en materia de vivienda y de infraestructuras.

El departamento que dirige Martínez Allegue sigue prestando apoyo a los municipios para ejecutar actuaciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los vecinos y a reforzar la competitividad económica.