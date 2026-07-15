Corcubión apuesta por la vivienda pública para revitalizar su casco histórico

Un momento de la reunión mantenida por la conselleira María Martínez Allegue y el alcalde de Corcubión, Francisco Xabier Domínugez MONCHO FUENTES

El alcalde de Corcubión, Xabier Domínguez, y el concejal de Urbanismo, Medio Ambiente e Sustentabilidade, Francisco Santiago, mantuvieron el pasado lunes en el edificio administrativo de la Xunta en A Coruña una reunión de trabajo con la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, y la directora Territorial de Vivenda en A Coruña, Begoña Freire, para tratar de impulsar el proyecto "Corcubión Habitable".

El gobierno municipal de Corcubión trasladó a la conselleira que considera una prioridad absoluta la vivienda pública protegida, situando la oferta de este tipo de vivienda como punto de partida irrenunciable para garantizar el futuro de la localidad.

El plan diseñado por el ejecutivo local prevé la puesta en marcha de 26 viviendas de protección pública (VPP), empezando por la construcción urgente de 20 unidades de obra nueva en un solar ofertado por el Concello, a lo que se añadiría la rehabilitación de seis inmuebles municipales situados en en edificio de los juzgados.

Para blindar el retorno social de este proyecto, todos los activos quedarían adscritos al Patrimonio Público del Suelo (PPS) municipal, evitando la especulación y facilitando el acceso al hogar a nuevos residentes.

Martínez Allegue comunicó al alcalde que están valorando la propuesta municipal y que existe la posibilidad de solicitar subvenciones autonómicas.

Humanización de la Praza Castelao

Asimismo, el equipo de gobierno de Corcubión apuesta por la humanización de la Praza Castelao mediante una inversión de 250.000 euros.

Como pilar complementario para hacer habitable el centro histórico, el Concello solicitó a la Administración autonómica una ayuda para financiar el cien por cien de dicha actuación.

Esa partida se en emplearía exclusivamente para afrontar la reforma integral del entorno de la Plaza Castelao, con el objetivo de transformar este espacio emblemático en una zona urbana peatonal de alta calidad que realce los valores de la villa como Ben de Interés Cultural (BIC).

Agra da Ribeira

El gobierno local también reafirmó su compromiso con la accesibilidad en Agra de A Ribeira. Para ello, el alcalde trasladó a Martínez Allegue su preocupación por los problemas que presenta el acceso a las viviendas de dicha urbanización.

Los representantes municipales incidieron en que el modelo de humanización de Corcubión debe ser inclusivo, garantizando soluciones técnicas que faciliten el día a día de la gente mayor y de las personas con movilidad reducida en una de las zonas más pobladas del municipio.

Según el alcalde, Xabier Domínguez, la reunión con la conselleira y la delegada territorial transcurrió en un clima de total cordialidad y en el transcurso de la misma se quedaría en seguir hablando y abordando las demandas planteadas.