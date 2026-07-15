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Corcubión

Restricciones de tráfico en Corcubión por las fiestas del Carmen

Redacción
15/07/2026 21:35
Imagen aérea de Corcubión
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Cedida
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El Concello de Corcubión informa de que con motivo de las Fiestas del Carmen se aplicarán restricciones de tráfico y estacionamiento durante los próximos días para facilitar el desarrollo de los actos religiosos y festivos.

Este jueves estará prohibido estacionar y circular entre las 12.00 y las 16.00 horas, aproximadamente, en el recorrido de la procesión del Carmen.

Además, la Praza Castelao permanecerá cerrada al tráfico desde las 11.00 horas entre el jueves y el sábado hasta la finalización de las verbenas y de las labores de limpieza posteriores.

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