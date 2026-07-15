Restricciones de tráfico en Corcubión por las fiestas del Carmen

Imagen aérea de Corcubión Cedida

El Concello de Corcubión informa de que con motivo de las Fiestas del Carmen se aplicarán restricciones de tráfico y estacionamiento durante los próximos días para facilitar el desarrollo de los actos religiosos y festivos.

Este jueves estará prohibido estacionar y circular entre las 12.00 y las 16.00 horas, aproximadamente, en el recorrido de la procesión del Carmen.

Además, la Praza Castelao permanecerá cerrada al tráfico desde las 11.00 horas entre el jueves y el sábado hasta la finalización de las verbenas y de las labores de limpieza posteriores.