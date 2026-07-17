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Corcubión

Galiza Nova programa para el domingo en Corcubión un acto en el que se tratará sobre la situación de los jóvenes en la Costa da Morte

La actividad se llevará a cabo en la Praza Castelao y forma parte de los actos conmemorativos de la VIII Semana da Patria Galega

Redacción
17/07/2026 17:21
El acto tendrá lugar en la Praza Castelao de Corccubión
El acto tendrá lugar en la Praza Castelao de Corccubión
EC
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El domingo 19 de julio, a las 19:30 horas, la organización juvenil del BNG, Galiza Nova, organiza un acto público en la Plaza Castelao de Corcubión en el que abordará la situación de la juventud en la Costa de la Muerte. 

En el acto intervendrán Nerea Cortes, de Galiza Nova Costa da Morte; Artai Gabiás, secretario general de Galiza Nova; y Oscar Insua, diputado del BNG en el Parlamento gallego.

El evento, que forma parte de los actos convocados por Galiza Nova en todo la comunidad autónoma con motivo de la celebración de la VIII Semana da Patria Galega, contará con la colaboración del BNG Costa da Morte.  

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