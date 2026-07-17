Galiza Nova programa para el domingo en Corcubión un acto en el que se tratará sobre la situación de los jóvenes en la Costa da Morte

El acto tendrá lugar en la Praza Castelao de Corccubión EC

El domingo 19 de julio, a las 19:30 horas, la organización juvenil del BNG, Galiza Nova, organiza un acto público en la Plaza Castelao de Corcubión en el que abordará la situación de la juventud en la Costa de la Muerte.

En el acto intervendrán Nerea Cortes, de Galiza Nova Costa da Morte; Artai Gabiás, secretario general de Galiza Nova; y Oscar Insua, diputado del BNG en el Parlamento gallego.

El evento, que forma parte de los actos convocados por Galiza Nova en todo la comunidad autónoma con motivo de la celebración de la VIII Semana da Patria Galega, contará con la colaboración del BNG Costa da Morte.