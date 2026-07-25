Corcubión prohíbe el botellón en plazas y parques infantiles

Cartel de prohibición de botellón en Corcubión Cedida

El Concello de Corcubión ha prohibido la celebración de botellón en las plazas y parques infantiles del municipio. Desde el consistorio han hecho un llamamiento a la colaboración vecinal para preservar estos espacios públicos.

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A través de una campaña de sensibilización, el Ayuntamiento recuerda que estas zonas están concebidas para el juego y la convivencia de los más pequeños, por lo que considera fundamental mantenerlas limpias y seguras. El consistorio advierte de que la presencia de botellas, cristales, basura e incluso vómitos supone un riesgo para la salud y la seguridad de la infancia, además de generar molestias al resto de usuarios.

El gobierno local apela a la responsabilidad individual y colectiva para proteger unos espacios que cada día utilizan numerosas familias. “Respectar os espazos públicos é responsabilidade de todos”, recuerda el Concello, que ha instalado carteles informativos en diferentes puntos para reforzar el mensaje.