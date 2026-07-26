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Corcubión

Nueva oportunidad para resolver dudas y presentar alegaciones contra el plan especial del Casco Histórico de Corcubión

El Concello organiza este lunes una nueva sesión de información entre las 10 y las 15 horas

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
26/07/2026 19:09
El acto tendrá lugar en la Praza Castelao de Corccubión
Plaza de Castelao de Corcubión
EC
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Los propietarios de inmuebles incluidos en el ámbito del futuro Plan Especial de Protección del Núcleo Histórico (PEPOCH) tendrán este lunes una nueva oportunidad para resolver dudas y recibir asesoramiento técnico antes de la aprobación definitiva del documento urbanístico.

El Concello de Corcubión celebrará la tercera sesión de información personalizada, una iniciativa dirigida especialmente a las personas que no pudieron acudir a las anteriores jornadas organizadas durante el periodo de exposición pública del plan.

La atención se desarrollará entre las 10.00 y las 15.00 horas en las dependencias municipales y contará con la presencia de un técnico de la empresa redactora del PEPOCH, que ofrecerá información individualizada sobre la incidencia que tendrá la nueva normativa en cada propiedad y orientará a los vecinos en la preparación y presentación de posibles alegaciones.

El Ayuntamiento recuerda además que los interesados pueden solicitar en las oficinas municipales la documentación necesaria para formalizar sus observaciones antes de que concluya el plazo establecido.

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