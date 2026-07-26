Prohíben el baño en la playa de Quenxe tras detectarse un nuevo episodio de contaminación

Cartel de prohibición del baño en la playa de Quenxe de Corcubión Cedida

La playa de Quenxe, en Corcubión, permanecerá temporalmente cerrada al baño después de que las últimas analíticas de la Consellería de Sanidade detectasen contaminación microbiológica en sus aguas. El Concello hizo público este domingo un aviso en el que recomienda no bañarse hasta nuevo aviso como medida preventiva mientras se realizan nuevos controles para verificar la evolución de la calidad del agua.

Según informó la administración local, los análisis detectaron la presencia de enterococos intestinales y e-coli, dos bacterias empleadas como indicadores de contaminación fecal en las aguas de baño. La recomendación de evitar el baño se mantendrá vigente hasta que los resultados de las próximas analíticas confirmen que los parámetros vuelven a situarse dentro de los niveles establecidos por la normativa sanitaria.

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El aviso generó numerosas reacciones entre los vecinos. Algunos usuarios manifestaron su sorpresa al señalar que durante la jornada del sábado la playa había registrado una importante afluencia de bañistas sin que existiera todavía ninguna advertencia pública, mientras que otros reclamaron una comunicación más rápida de este tipo de incidencias o se preguntaron si podría tratarse de un episodio puntual.

No es, sin embargo, el primer episodio de contaminación microbiológica que registra Quenxe en lo que va de temporada. Los datos del programa de vigilancia de la Consellería de Sanidad que empezó en mayo reflejan que el arenal ya había presentado resultados desfavorables en controles anteriores. El muestreo realizado el 7 de julio detectó una concentración superior a 2.005 NMP/100 mililitros de e-coli, mientras que el análisis efectuado el 20 de julio registró 560 NMP/100 mililitros de enterococos intestinales, un valor por encima del considerado adecuado. Entre ambos controles, la analítica del 12 de julio había reflejado una recuperación, con ambos parámetros dentro de los límites permitidos.

En lo que va de verano también se han registrado episodios de contaminación fecal en Santa Isabel y Lires

Quenxe tampoco ha sido el único arenal de la ría de Cee y Corcubión que ha registrado incidencias microbiológicas este verano. Las analíticas oficiales reflejan también un episodio puntual de contaminación en la playa de Santa Isabel, en el mismo municipio, mientras que Lires, en Cee, volvió a registrar durante julio valores elevados de enterococos.

La situación de Lires, no obstante, responde a un problema de mayor recorrido. La playa ceense mantiene la calificación de agua insuficiente otorgada por Sanidade, circunstancia que conlleva una prohibición permanente del baño. Para recuperar la condición de zona apta necesita completar dos temporadas consecutivas con una calidad excelente, un objetivo que vuelve a complicarse después de que este verano las analíticas hayan detectado nuevamente valores por encima de los recomendados.

Los episodios registrados durante esta campaña estival en Quenxe, Santa Isabel y Lires vuelven a poner el foco sobre la calidad de las aguas de la ría de Cee y Corcubión, un problema cuya solución pasa, entre otras actuaciones, por la futura puesta en funcionamiento de la estación depuradora de Brens, llamada a reforzar el sistema de saneamiento de la zona.

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La recomendación de no bañarse en Quenxe llega, además, en un momento especialmente delicado para el municipio. La restricción coincide con la previsión de una nueva ola de calor para los próximos días y con la celebración del Mercado Medieval de Corcubión, uno de los acontecimientos con mayor afluencia de visitantes del verano.