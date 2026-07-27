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Corcubión

La playa corcubionesa de Quenxe vuelve a ser apta para el baño

Las últimas analíticas realizadas sitúan los parámetros microbiológicos dentro de los límites aceptables

A. Pérez Cavolo
27/07/2026 12:54
La playa de quenxe de Corcubión
La playa de quenxe de Corcubión
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La playa de Quenxe, en Corcubión, vuelve a estar abierta al baño después de que la Consellería de Sanidade confirmase la resolución de la incidencia microbiológica detectada días atrás y retirase la recomendación de no bañarse que había permanecido vigente desde el pasado fin de semana.

El Concello informó este lunes de que las últimas analíticas realizadas en las aguas de baño sitúan los parámetros microbiológicos dentro de los límites establecidos por la normativa vigente, por lo que ya no existe riesgo para la salud de los usuarios. En consecuencia, la playa puede volver a utilizarse con total normalidad.

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La retirada de la restricción pone fin a un episodio que obligó a recomendar temporalmente evitar el baño tras detectarse la presencia de enterococos intestinales y Escherichia coli en el agua, dos bacterias utilizadas como indicadores de contaminación fecal.

El episodio de este fin de semana no es el primero de la temporada. Los registros de la Consellería de Sanidade reflejan que Quenxe ya había presentado valores elevados en anteriores controles realizados durante el verano, alternando analíticas con resultados dentro de los parámetros permitidos con otras en las que se detectaron concentraciones superiores a las recomendadas.

Además, Quenxe no ha sido el único arenal de la ría de Cee y Corcubión afectado este verano por incidencias microbiológicas. Las analíticas oficiales también registraron episodios puntuales en Santa Isabel, mientras que la playa de Lires, en el municipio de Cee, continúa manteniendo la calificación de agua insuficiente, por lo que sigue vigente la prohibición permanente del baño.

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