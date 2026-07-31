El gobierno de Corcubión acusa a la oposición de bloquear la apertura del Centro de Día

Casa do Concello de Corcubión C.C.

El grupo de gobierno del BNG en Corcubión acusó este viernes a PSOE, PP y Sempre Corcubión de impedir la apertura del futuro Centro de Día tras votar en contra de la aprobación del Plan Único durante el pleno celebrado este jueves. Según el ejecutivo municipal, la decisión pone en riesgo una de las principales reivindicaciones sociales del municipio después de más de dos décadas de espera.

La propuesta incluida en el plan provincial contemplaba una partida de casi 100.000 euros, destinada tanto al equipamiento del edificio como a la realización de las últimas obras necesarias para poner en funcionamiento el servicio.

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En su comunicado, el gobierno sostiene que el rechazo no solo compromete los fondos de la Diputación, sino también otras aportaciones privadas previstas para completar el proyecto, lo que podría afectar a su viabilidad económica.

El BNG considera que los vecinos merecen una explicación por parte de la oposición sobre las razones de su voto y asegura que continuará trabajando para intentar salvar una infraestructura que considera esencial para mejorar la atención a las personas mayores y ofrecer apoyo a sus familias.