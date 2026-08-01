Sempre Corcubión pide al BNG más claridad sobre sus planes para abrir el centro de día
El grupo dice estar dispuesto, de no recibir información, a buscar un acuerdo con PSOE y PP para solicitar un pleno extraordinario a fin de "dar luz na escuridade"
Sempre Corcubión ha emitido un comunicado en el que aclara porqué votaron en contra en el pleno de esta semana de la propuesta del BNG de destinar 100.000 euros del POS Adicional 2/2026 para equipar y poner a punto el centro de día, como paso previo para su posterior licitación.
La formación opositora empieza explicando que sus aclaraciones obedecen al deseo de "calmar os ánimos e non crispara a unha veciñanza xa alterada ao calor doutros debates".
Sobre el centro de día recuerdan que es un asunto del que se lleva hablando 20 años, pero "o certo é que non sabemos nada a maiores do que sabíamos na lexislatura socialista anterior".
También dicen estar convencidos de que todos los grupos municipales "queren o centro de día coma nós... pero tamén queremos saber como", por cuanto dicen desconocer si hay convenio firmado o negociado, si va a poner en peligro la viabilidad económica del Concello y si va a ser un centro de día público, privado o gestionado con otras fórmulas más ingeniosas.
Sempre Corcubión entiende que un gobierno en minoría está obligado a ser conciliador con la oposición y matizan que lo que busca su grupo es que se les convoque a una reunión "seria e formal". "Estamos a pedir transparencia e colaboración para que os proxectos de Corcubión saian adiante. Se cadra e moito pedir", dicen.
Anuncian por último que, de ser necesario, intentarán llegar a un acuerdo con el PSOE y el PP a fin de solicitar un pleno extraordinario "para dar luz na escuridad... Queremos saber, participar e aportar. Estamos a tempo, insistimos".