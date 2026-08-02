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Corcubión

La parroquia de Corcubión empieza a pedir donativos para organizar las fiesta de la Virgen de las Mercedes

Las encargadas de la tarea serán dos conocidas vecinas, Amelia y Susi

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
02/08/2026 22:16
Los vecinas de Corcubión Amelia y Susi, que se encargarán de recaudar donativos para las fiestas de las Mercedes
Los vecinas de Corcubión Amelia y Susi, que se encargarán de recaudar donativos para las fiestas de las Mercedes
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La parroquia de San Marcos de Corcubión ha comenzado con los preparativos de cara a la segunda fiestas patronales, las de la Virgen de las Mercedes.

Este año la organización de los festejos volverá a recaer sobre la parroquia de San Marcos, contando con la colaboración del propio Concello de Corcubión.

Esta semana empezaron a recorrer los distintos domicilios del municipio con el fin de recaudar donativos para las fiestas, tarea de la que se encargarán dos vecinas muy conocidas: Amelia y Susi.

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