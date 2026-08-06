Asociación Boca de Sapo: “Apelamos ao sentido común, o centro de día de Corcubión é un dereito”

La asociación Boca do Sapo de Corcubión, reclamando la apertura del centro de día Boca do Sapo

La asociación Boca de Sapo Comunidade Ecosocial e Cultural ha roto su silencio para reclamar que el futuro centro de día de Corcubión quede al margen de la confrontación política y pedir a todos los grupos municipales que alcancen un acuerdo en el pleno de este viernes. La entidad recuerda que este servicio “é un dereito” de la ciudadanía y reclama que prevalezca el interés general sobre las diferencias partidistas.

Álex López, presidente de la asociación, recuerda que fue una de las impulsoras de la reivindicación social del centro de día desde 2019, promoviendo campañas de sensibilización y movilización como la recogida de más de un millar de firmas, la elaboración de una pancarta colectiva, la lectura de manifiestos, reuniones con responsables políticos y plataformas ciudadanas, además de diferentes acciones reivindicativas para exigir una solución.

López sostiene que un centro de día constituye un servicio público esencial, especialmente en un municipio con una población cada vez más envejecida, por lo que consideran que las administraciones tienen la obligación de garantizar este recurso.

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La entidad defiende además que este tipo de proyectos “deberían estar fóra de tacticismos e estratexias de corte partidario”, instando a todos los representantes públicos a asumir la responsabilidad adquirida con los vecinos y cumplir los compromisos recogidos en sus programas electorales.

Aunque reconoce el papel de la oposición en la fiscalización de la acción de gobierno y reivindica la crítica constructiva como un elemento básico de la democracia, Boca de Sapo asegura no comprender el voto en contra de los grupos de la oposición en el último pleno municipal. “Cústanos entender que un servizo esencial como un Centro de Día non sexa visto como prioritario no quefacer político en Corcubión”, señalan, lamentando que “quen perde aquí sempre é o pobo representado”.

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Por ello, la asociación hace un llamamiento directo al “sentido do deber público” y al “sentido común” para que durante el pleno previsto este viernes los distintos grupos debatan, corrijan las posibles diferencias o errores existentes y sean capaces de encontrar una solución que permita desbloquear definitivamente el proyecto.

Boca de Sapo considera que la apertura del centro de día supondría “unha verdadeira conquista social colectiva” de la que todo Corcubión podría sentirse orgulloso.