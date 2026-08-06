El BNG insta al PP de Corcubión a demostrar "con feitos" su compromiso con el centro de día

Capilla del Pilar de Corcubión, donde se quiere emplazar el centro de día EC

El BNG de Corcubión respondió al reciente comunicado del Partido Popular sobre el centro de día, defendiendo la estrategia seguida por el gobierno local para intentar desbloquear la apertura de este servicio y reclamando a los populares que aprovechen el próximo pleno extraordinario para demostrar “con feitos” su compromiso con el proyecto.

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Los nacionalistas sostienen que el debate nunca estuvo centrado en un procedimiento administrativo, sino en la posibilidad de aprovechar “unha oportunidade histórica” para continuar avanzando hacia la apertura de un centro de día que, recuerdan, la localidad lleva más de dos décadas reclamando.

El BNG considera “sorprendente” que el PP justifique ahora su posición argumentando que la financiación prevista a través del Plan de Obras e Servizos (POS) de la Diputación era insuficiente. Según explica, el gobierno municipal nunca ocultó esa circunstancia y siempre planteó la aportación provincial, de 100.001 euros, como un primer paso dentro de un modelo de financiación más amplio en el que el Concello lleva meses trabajando con otras entidades colaboradoras.

Competencia de la Xunta

La formación nacionalista insiste en que la competencia sobre los centros de día corresponde a la Xunta de Galicia, tanto por el Estatuto de Autonomía como por la Ley de Servicios Sociales de Galicia. En este sentido, recuerda que desde el inicio defendió que fuese la Administración autonómica la que asumiese la apertura y gestión del futuro centro de Corcubión.

Sin embargo, asegura que la Xunta, gobernada por el Partido Popular, “non asumiu a apertura e xestión do Centro de Día, non aceptou a cesión do edificio municipal, non colaborou economicamente para facelo posible e, malia as reiteradas peticións realizadas polo Concello, nin sequera recibiu ao alcalde e á concelleira de Servizos Sociais”.

“A Xunta on asumiu a apertura e xestión do Centro de Día, non aceptou a cesión do edificio municipal, non colaborou economicamente para facelo posible BNG de Corcubión

Ante esa situación, el BNG afirma que el Concello optó por buscar alternativas para sacar adelante el proyecto mediante la colaboración de la Diputación y de otras entidades, evitando que la falta de implicación de la Administración autonómica paralizase definitivamente una infraestructura considerada esencial para la población.

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Los nacionalistas entienden que el pleno extraordinario convocado para este viernes representa una nueva oportunidad para continuar avanzando en la apertura del centro de día. Por ello, esperan que el Partido Popular “deixe atrás as escusas e demostre con feitos o seu compromiso co Centro de Día”.

Asimismo, el BNG reclama a los populares que utilicen su interlocución con el Gobierno gallego para exigir que la Xunta cumpla con sus competencias, reciba al Concello y colabore activamente en la puesta en marcha del servicio, al considerar que esa sería la mejor forma de contribuir a hacer realidad un proyecto largamente reivindicado por la ciudadanía de Corcubión.