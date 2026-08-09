Corcubión despide una semana de música, filosofía, artes y cine al aire libre

Noche de cine estival en Corcubión Cedida

Corcubión cerró una intensa semana de programación cultural que llenó diferentes espacios del municipio con propuestas dirigidas tanto al público adulto como al infantil. Música, filosofía, artes y cine formaron parte de una agenda que, según destaca el Concello, contó con una elevada participación.

Entre las actividades musicales estuvieron Uxía Lambona e a Banda Molona, dentro del programa Cultura no Camiño de la Xunta de Galicia.

Una de las citas destacadas fue también el regreso de 'Filosofía para Veraneantes', que retomó su actividad de la mano de Paula Trillo y Lucía Oca. El ciclo de divulgación abordó en esta edición una cuestión de actualidad: la corporalidad en la era de la desmaterialización.

La parroquia de Corcubión empieza a pedir donativos para organizar las fiesta de la Virgen de las Mercedes Más información

La programación incluyó además 'O corpo e as artes', con Marina Lestón, Alberto Abal, Toño Casais y Ana Oca, así como una propuesta dedicada a sexualidad y pornocultura con Amada Traba.

El cine completó la oferta con la proyección de 'Rondallas', incluida en la Rede Cultural de la Diputación de A Coruña. La meteorología amenazó la sesión al aire libre, pero ni siquiera algún chaparrón provocó que el público abandonase la actividad.

Fisterra se convierte en laboratorio marino para estudiar cetáceos Más información

El Concello aprovechó el cierre para felicitar a Judith Fernández y desearle éxito en su trayectoria cinematográfica, calificándola como una de las embajadoras de Corcubión.

El público infantil tuvo igualmente un papel destacado a lo largo de las diferentes actividades. Desde el gobierno municipal agradecieron la participación registrada y reiteraron su apuesta por “unha programación cultural diversa, accesible e para todas as idades”, con el objetivo de llevar las propuestas culturales a plazas, calles y espacios públicos del municipio.