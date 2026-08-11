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Corcubión

Corcubión rendirá un nuevo homenaje a Moncho Reboiras 

El acto se llevará a cabo el próximo sábado por la tarde en la calle que lleva su nombre

Redacción Carballo
11/08/2026 18:25
Vista del puerto de Corcubión
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Moncho Reboiras, el activista y sindicalista gallego asesinado hace 51 años por agentes policiales del régimen franquista, será recordado y homenajeado el próximo sábado en Corcubión.

Será a partir de las 19.30 horas en la calle de la localidad que lleva su nombre en un acto en el que habrá distintas intervenciones, además de un recital poético, para finalizar con una actuación musical.

El reconocimiento al recordado militante nacionalista está organizado por el Movemento Arredista de Corcubión, formación integrada en el BNG.

Las intervenciones previstas correrá a cargo de Lúa Abeijón, militante de ISCA, y de Sandra Lópèz, integrante de la Mesa Nacional del Movemento Arredista.

Del recital poético se encargarán Xaime Trillo y Begoña Barral, mientras que el cierre musical lo pondrán Juanma Abelleira y As Vilaras. 

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