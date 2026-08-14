La cofradía de Corcubión organiza unas jornadas gastronómicas los días 21, 22 y 23 de agosto con el pulpo como protagonista

El pulpo podrá degustarse de cuatro formas distintas: á feira, a la brasa, en croquetas y en empanada Cedida

La Cofradía de Pescadores de Corcubión programa para los días 21, 22 y 23 de agosto unas jornadas gastronómicas en las que que la gastronomía, las actividades divulgativas y el acercamiento a la pesca de bajura se darán cita en el puerto y la lonja de la localidad.

El pulpo será el gran protagonista de la cita, aunque también habrá espacio para otros productos de la rula local, caso del longueirón y la sardina.

En la carpa emplazada en el muelle, el cefalópodo se podrá degustar en cuatro elaboraciones distintas: á feira, a la brasa, en croquetas y en empanada. La oferta la completarán el longueirón a la plancha y la empanada de millo, la novedad de esta edición.

La cocina abrirá el viernes de 20:00 a 23:30horas, el sábado de 13:00 a 17:00 y de 20:00 a 23:30 y el domingo de 13:00 a 17:00 horas.

Asistente a una anterior edición de las jornadas gastronómicas Cedida

Showcookings con plazas limitadas

La programación incluye tres showcookings gratuitos que se celebrarán en el interior de la lonja.

Serán el viernes y el sábado a las 19 horas y el domingo a las 12 horas. Cada muestra de cocina cuenta con 30 plazas y permitirá a los asistentes inscritos presenciar en directo la elaboración de diferentes recetas con productos de la cofradía, para degustarlas después.

La inscripción es gratuita a través del teléfono 981 746 951. A fin de facilitar la participación del mayor número de personas, sólo se permitirá la inscripción en uno de los tres showcookings por persona.

Talleres infantiles de ciencia marina

Un año más, los más pequeños tendrán la oportunidad de acercarse al mundo marino a través de dos talleres de divulgación científica que los profesionales de Arenaria Coordinación impartirán el sábado.

A las 12:00 horas un taller de disección de cefalópodos permitirá a los niños de entre 6 y 12 años examinar por dentro y por fuera especies como el calamar, con observación al microscopio incluida.

A las 19:30 horas un segundo taller abierto a todas las edades explorará la biodiversidad marina a través de muestras de animales, conchas y otros elementos didácticos, dando a conocer el origen de las especies que habitan las rías gallegas.

Las plazas para estos talleres infantiles son también limitadas, por lo que todos los interesados en participar deberán inscribirse previamente en el 981 746 951.

Charla divulgativa sobre el pulpo

Las jornadas incluyen además una charla dirigida por profesionales vinculados a la cofradía, que abordará la extracción del pulpo, su proceso en la lonja, su importancia en la historia de la cofradía y algunas curiosidades biológicas de la especie.

Un fin de semana cargado de sabor y actividades para dar a conocer la riqueza pesquera de Corcubión y los recursos más importantes de su ría.