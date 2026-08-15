Un nuevo episodio de contaminación obliga a prohibir por segunda vez el baño en la playa de Quenxe

La playa de quenxe de Corcubión Cedida

La playa de Quenxe, en Corcubión, vuelve a registrar problemas con la calidad de sus aguas. Por segunda vez este verano, un episodio de contaminación microbiológica ha obligado a prohibir temporalmente el baño en el arenal después de que los análisis realizados el pasado 12 de agosto detectasen 1.652 NMP/100 ml de Escherichia coli.

La Consellería de Sanidade comunicó los resultados al Concello de Corcubión en la tarde del jueves y el gobierno local procedió a señalizar la incidencia en la playa mediante los correspondientes carteles. Además, el gobierno local informa que se pondrá en contacto con Augas de Galicia para investigar la posible procedencia de la contaminación y determinar qué pudo provocar este nuevo episodio.

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Se trata de la segunda prohibición de baño en Quenxe en apenas unas semanas. A finales de julio, otro resultado desfavorable de los controles sanitarios ya había obligado a adoptar la misma medida. La situación venía precedida, además, por diferentes analíticas con valores elevados durante ese mes, entre ellas la realizada el 7 de julio, que superó los 2.005 NMP/100 ml de E. coli, y la del día 20, con 560 NMP/100 ml de enterococos intestinales.

Los episodios de contaminación microbiológica registrados este verano afectan ahora al otro arenal corcubionés. La playa de Santa Isabel también presentó problemas a comienzos de agosto. La analítica correspondiente al día 2 arrojó 1.298 NMP/100 ml de E. coli y más de 2.005 NMP/100 ml de enterococos intestinales, unos resultados que volvieron a poner el foco sobre la calidad de las aguas en esta zona de la ría.

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En el caso de Quenxe, el Concello trata ahora de determinar el origen de la nueva incidencia. La empresa Augas de Corcubión Cee asegura que las estaciones de bombeo municipales están funcionando con normalidad y sin incidencias y que durante las últimas semanas no se han detectado vertidos.

El gobierno local solicitará también una contraanalítica para contrastar los resultados de las muestras tomadas el 12 de agosto. Hasta disponer de nuevos datos que permitan comprobar la evolución de la calidad del agua, se pide a vecinos y visitantes que respeten la prohibición temporal y no se bañen en Quenxe.